Amadori, accordo con Francesca Pace fatta dopo il licenziamento

di Paolo Morelli "Nella giornata di ieri ha trovato consensuale e positiva conclusione il contenzioso in essere fra Francesca Amadori e l’azienda di famiglia. La reciproca disponibilità ha reso possibile un accordo che consentisse in primis la tutela dell’azienda, quale patrimonio della famiglia, dei dipendenti e della collettività intera. L’azienda augura a Francesca di poter fruttuosamente intraprendere un percorso professionale diverso, fondato sui suoi 18 anni di presenza in azienda nel corso dei quali la stessa ha dimostrato competenza e professionalità". Questo lo scarno comunicato diffuso ieri mattina sia dall’ufficio stampa (Encanto PR) del nutrito schieramento di avvocati che difendono Francesca Amadori (Luca Laudato, Domenico Tambasco, Barbara Cortesi, Marco Praino, Andrea Cattaneo, Adele Santelia, per conto di SG Partners), sia dall’azienda di San Vittore (assistita dell’avvocato giuslavorista Marco Giardetti di Roma). Ricordiamo che un anno fa Francesca Amadori, nipote del fondatore Francesco, figlia dell’attuale presidente Flavio e nipote dell’amministratore delegato Denis, era responsabile immagine e comunicazione del gruppo, ma non aveva mai ricevuto la qualifica di dirigente. Un anno fa, quando rivendicò con forza la qualifica, fu licenziata per assenteismo. Pochi giorni fa, il 7 febbraio, avevamo anticipato che alla base del rinvio al 28 marzo della seconda udienza del processo che...