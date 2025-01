Amati canta Battiato e non solo. Tributo sulle note di Fleurs

Le canzoni di un album iconico di Franco Battiato al teatro comunale di Cesenatico. Andrea Amati torna nella bomboniera dai velluti blu dove si esibirà appunto in un concerto tributo a Franco Battiato, con una formazione allestita con l’intento di rendere i brani del visionario artista ancora più unici e rari. L’appuntamento è sabato alle 21, quando il cantautore riminese salirà sul palcoscenico accompagnato per l’occasione da una formazione "in prestito" da Rimini Classica che prende il nome di Trio Eos, che sono Aldo Capicchioni al violino, Michela Zanotti alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello. La formazione si arricchisce grazie al pianoforte suonato da Stefano Zambardino, il quale alternerà i tasti bianchi e neri alla fisarmonica, cimentandosi anche nei cori. Lo stesso Amati anticipa i contenuti del concerto: "Lo spettacolo si chiama Fleurs perché prende ispirazione dalla trilogia di Battiato. Sono dischi in cui ha rieseguito i grandi classici della musica italiana su cui si è formato. Il nostro viaggio musicale partirà quindi dalle canzoni amate da Battiato per poi inoltrarsi sui suoi grandi successi". I musicisti guideranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso le composizioni più emblematiche di Battiato, reinterpretandole con sensibilità e passione. Ne esce un viaggio musicale per voce, pianoforte e archi, molto intenso e poetico, un insieme di fiori diversi che compongono solo una parte dello sterminato giardino, di uno dei più grandi musicisti e cantautori della storia musicale italiana. Per prenotare i posti le prevendite sono su liveticket.com. Info allo 0547 79274.

Giacomo Mascellani