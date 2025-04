Ammissione a Design del Politecnico, premiato il liceo scientifico Righi

Sabato, in occasione dell’open day del Politecnico, si è svolta la manifestazione Politest Top Schools 2025 con cui vengono premiati gli istituti secondari superiori distintisi per eccellenza nelle iscrizioni al Politecnico di Milano. La selezione è stata effettuata in base ai risultati ottenuti nei test di ammissione e al numero di studenti partecipanti nel ’24. Il liceo scientifico Righi ha ricevuto il riconoscimento come miglior scuola nella categoria ’Fuori regione’ per il rapporto tra il voto ottenuto alla selezione e il numero di studenti che hanno affrontato il test per il corso in Design,tra i più selettivi. La dirigente Lorenza Prati (nella foto con gli altri dirigenti) ha ritirato l’attestato a nome del liceo e si è congratulata con studenti e insegnanti.