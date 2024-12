Anche Calabro ha i suoi problemi: diverse defezioni

Il Cesena ha voglia di tornare alla vittoria, di mezzo c’è la Carrarese, neopromossa che con i bianconeri condivide l’aver costruito fin qui le sue fortune in casa: 16 dei 24 punti sono arrivati allo stadio dei Marmi. I toscani allenati da Antonio Calabro arrivano dal pareggio conquistato sul campo della Sampdoria tre giorni fa.

Le ore della vigilia per Antonio Calabro non sono state semplici, la difesa dei toscani infatti è stata colpita da vari problemi: Illanes Minucci è squalificato, Oliana nell’ultimo match ha subito un forte colpo alla testa ma ha resistito fino a alla fine, inoltre sia Coppolaro che Imperiale non si presentano a questo impegno in condizioni ottimali.

Per questo e non solo nella conferenza stampa della vigilia Calabro ha molto insistito sul fatto che la sua squadra dovrà avere lo stesso spirito combattivo visto contro la Sampdoria, e che dovrà dare fondo a tutte le energie mentali.

Solitamente la Carrarese si dispone in campo con la difesa a tre, cinque centrocampisti e due attaccanti, dalle parole spese da Calabro nei giorni scorsi non sembra che abbia intenzione di cambiare.

Non ci sarà il confronto in famiglia tra i gemelli Shpendi, Cristian è ancora disponibile e Stiven potrebbe partirà dalla panchina. Fino qui la Carrarese ha segnato sedici gol, molto distribuiti dato che sono andati in rete otto diversi marcatori, il migliore finora è il centrocampista Schiavi con 4 reti, uno all’andata contro il Cesena, seguono Cerri autore di tre reti e Finotto fermo a due, Stiven Shpendi in questo campionato ha segnato una sola rete.

Roberto Daltri