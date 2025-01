"Anche Calisese è dimenticata"

"Ha ragione il consigliere comunale Enrico Rossi del Pd a lamentarsi che le periferie sono abbandonate, e non riguarda solo Borello". A sostenerlo è Mario Picone (nella foto), presidente del quartiere Rubicone.

"Quello che è successo deve indurre a una riflessione più ampia, che va oltre Borello. Io posso portare la nostra esperienza", prosegue.

A che cosa si riferisce?

"Il 22 maggio 2024 dopo la raccolta di firme dei cittadini di Calisese l’assessore alla sicurezza Ferrini e il comandante dei vigili sono venuti ad illustrare le ragioni della non, e sottolineo, non installazione delle telecamere".

Come è stata motivata?

"È stato affermato che non era un deterrente e sarebbe stato più proficuo il controllo di vicinato. Inoltre la non installazione dipendeva da ragioni economiche".

Che cosa ha replicato?

"Ho fatto notare all’assessore che nel 2015 venne annunciato lo stanziamento di dieci milioni per rete Man e come quartiere Rubicone comunicammo allora il posizionamento delle telecamere nelle strade del nostro quartiere. Non se ne fece mai nulla. Ora siamo nel 2025 e i delinquenti sono liberi di scorazzare. Il fatto vero è che il Comune deve investire di più in sicurezza, non ci sono più alibi".