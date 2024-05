"Andare Oltre rappresenta un valore in più"

Tutto esaurito a Teatro Garibaldi di San Piero, oltre a numerosi sostenitori all’esterno per seguire l’evento sullo schermo, per la presentazione della lista civica "Andare Oltre", che candida a sindaco del Comune di Bagno di Romagna Olinto Bergamaschi, ingegnere nucleare. A dettare i ritmi della serata l’onorevole Alice Buonguerrieri, originaria di Bagno di Romagna, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e candidata consigliere comunale con "Andare Oltre", che ha chiesto a tutti i candidati di declinare con uno slogan il tema dell’Andare Oltre. L’onorevole Buonguerrieri, che è anche consigliere comunale uscente a Bagno, ha poi portato una riflessione partendo dal suo slogan "Andare Oltre al Civismo". "Cos’è il civismo? Chi non può dirsi civico, ma la politica è il valore aggiunto, la politica è lo strumento attraverso cui risolvere i problemi del territorio, poter collaborare con una amministrazione che parla la stessa lingua politica del Governo Italiano. Poter avere una parlamentare sampierana, che può far da tramite fra il territorio e il Governo nazionale, può fare la differenza, come abbiamo dimostrato dal settembre 2022 a oggi". Buonguerrieri ha altresì rimarcato "gli innumerevoli interventi che, grazie al dialogo tra Amministrazioni locali ed Esecutivo, ora sono a disposizione delle comunità locali e cambieranno per sempre il nostro territorio". Il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, ha portato il suo contributo testimoniando come "il legame con il Governo, reso possibile anche dalla presenza di un parlamentare del territorio, stia portando importanti risultati". La stessa cosa è stata testimoniata anche dal sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, e dalla parlamentare romagnola Rosaria Tassinari di Forza Italia. Dopo un saluto di Enrico Sirotti Gaudenzi in rappresentanza della Lega, ha chiuso l’incontro il viceministro Galeazzo Bignami, completando il pieno sostegno di tutto il centrodestra ad Olinto Bergamaschi. "E’ mai possibile che i sindaci che non sono di centrodestra non chiedono risorse al Governo – ha esordito Bignami –. Ho l’impressione che questi sindaci privino i propri cittadini di risorse, anteponendo gli interessi di una parte agli interessi di tutti. Questo territorio rischia di perdere delle opportunità, forse le ha già perse. Perchè non sfruttate questa opportunità di eleggere un sindaco che possa avere un dialogo positivo con il Governo? È anche per questo che vi invito a votare Andare Oltre".

gi. mo.