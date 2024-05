Antenne, Calisese e Rubicone in trincea

Tiene banco a Calisese la protesta per l’installazione di tre antenne per la telefonia 5G ubicate a ridosso delle abitazioni e, in un caso, di una scuola. Alcuni giorni fa un gruppo di oltre cento cittadini ha inviato una dettagliata lettera al sindaco Enzo Lattuca mettendo in guardia dai possibili rischi per la salute. Fino a ora non c’è stata alcuna risposta. Anche al Quartiere Rubicone non va meglio: sollecitato dal consigliere Gabriele Magnani e da alcuni residenti, il 18 aprile scorso il presidente Mario Picone aveva inviato una mail all’assessore all’Ambiente Francesca Lucchi chiedendo l’organizzazione di una assemblea pubblica con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, dell’Ausl e di Arpae, l’agenzia di prevenzione ambiente ed energia della Regione. Non avendo ancora ricevuto alcuna risposta, facendo seguito al nostro articolo pubblicato giovedì scorso, il presidente del Quartiere Rubicone, Mario Picone, ha rinfrescato la memoria dell’assessore Francesca Lucchi inviandole un nuovo sollecito per chiedere l’organizzazione dell’assemblea.