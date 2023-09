Anziano ubriaco aggredisce gli agenti

Anziano ubriaco rischia l’arresto per aggressione agli agenti della polizia locale dopo un piccolo incidente stradale. Mercoledì pomeriggio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare è intervenuta a Savignano sul Rubicone sul luogo in cui era avvenuto un piccolo incidente stradale. Le parti coinvolte non avevano raggiunto un accordo e pertanto è stato chiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti hanno appurato che uno dei due coinvolti, un uomo di 82 anni della zona, appariva in condizioni sospette. Sottoposto ad etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 1.30 gl. Durante gli accertamenti l’uomo è stato molto aggressivo contro gli agenti. L’intervento si è concluso col ritiro della patente di guida e la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale. L’autovettura è stata affidata ad un familiare convocato sul posto.

e.p.