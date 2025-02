Aperta la libreria Damavoj in via Strinati: "Specializzata in fantasy e horror"

Uno spettacolo l’inaugurazione per la libreria di Damavoj di Bazhena Alessandri, 32 enne di origine bielorussa, per la coralità e la massiccia presenza delle istituzioni (il sindaco Enzo Lattuca e due assessosir Lorenzo Plumari e Camillo Acerbi), di Confcommercio con il presidente Augusto Patrignani e il direttore Giorgio Piastra, degli studenti del corso grafici e stampa dell’Enaip, accompagnati da un’insegnate e dal direttore dell’istituto, ragazzi che hanno curato il logo e l’immagine dell’attività, impresso fin dallo zerbino d’ingresso. Uno spettacolo anche per la cura con cui l’attività è stata allestita. Damavoj, il nome della libreria, è un folletto nella mitologia slava, che ben si collega ai generi narrativi che la libreria privilegia.

"Sono felice di essere una libraia – ha spiegato con entusiasmo Bazhena Alessandri in un’atmosfera di bella partecipazione –. I settori nei quali la libreria è specializzata sono quelli del fantasy e dell’horror, ma non sono certamente gli unici che si possono trovare rappresentati in libreria. I libri sono espressamente rivolti a lettori dai 13 anni in su. Quanto a me sono una divoratrice di libri, ne leggo un centinaio all’anno, e ci tengo se il cliente entra in negozio desideroso di conversare, a fornire consigli e indicazioni".

"Un altro mio obiettivo – ha aggiunto – è quello di avviare gruppi di lettura, incontri con i lettori in libreria per farla essere un luogo vivo. Il progetto che ho avviato mi appassiona come persona e imprenditrice e spero possa darmi gratificazioni". Da parte del sindaco e del presidente Confcommercio Cesena sono arrivate parole di incoraggiamento e compiacimento che a Cesena città del libro apra nel centro storico una nuova libreria. I In centro storico in un fazzoletto ci sono tre librerie indipendenti: oltre a Damavoj in via Strinati, ’I libri di Elena’ in corte Piero della Francesca e ’Viale dei Ciliegi 17’ in corte Dandini che, in centro storico, si uniscono a Ubik e Giunti nonché in viale Carducci Mondadori.

Nella foto il taglio del nastro della libreria Damavoj.

