Aperti i corsi professionali di Techne

La scuola è iniziata anche per le allieve dei corsi di istruzione e formazione professionale ‘Operatore dei trattamenti estetici’ e ‘Estetista’ (IeFP) di Techne. L’assessora alla scuola Maria Elena Baredi è intervenuta all’apertura dell’anno scolastico, introdotta dalla direttrice generale Lia Benvenuti. "Realtà come Techne – dichiara l’assessora Maria Elena Baredi – assumono una centralità assoluta per il nostro territorio essendo state pensate, progettate e rese possibili con lo scopo di assicurare ai nostri giovani un’alternativa pratica ed efficace al tradizionale percorso di studi".

Le 55 allieve di Techne, agenzia formativa pubblica di proprietà dei Comuni Cesena e del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa), svolgono un percorso formativo, della durata di quattro anni, con 1190 di stage presso centri estetici al fine di conseguire una qualifica professionale.