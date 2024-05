Aperto il tesseramento ai simpatizzanti del partito democratico

È iniziato il tesseramento del Partito Democratico di Cesenatico, che vuole coinvolgere il maggior numero di simpatizzanti possibili, gli iscritti e le persone interessate alle realtà cittadine e alle tematiche politiche e sociali. Il segretario Valentina Montalti punta alla partecipazione ed al coinvolgimento generale: "Il tesseramento è un momento fondamentale per il nostro partito, perché ci dà la possibilità di incontrarci e confrontarci; è una occasione per parlare di ciò che ci attende, come i prossimi appuntamenti politici o semplicemente per vedersi e fare due chiacchiere in tranquillità insieme" La sede del Pd in via Milano rimane aperta il sabato mattina dalle nove a mezzogiorno.