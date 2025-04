Appartamenti sempre più cari. Prezzi medi sui tremila euro al mq. Ma a Cesenatico si va oltre i quattromila

Quanto costa comprare casa a Cesena e dintorni? E quali opzioni, in provincia, possono risultare più vantaggiose rispetto al centro storico? A fornire delle risposte è, come di consueto, l’osservatorio rilasciato dal gruppo Tecnocasa: in attesa della nuova rilevazione ufficiale sul mercato immobiliare del secondo semestre del 2024, l’ufficio studi ha reso noti i dati emersi nella prima parte del 2024, grazie ai quali è già possibile individuare dei trend interessanti sull’andamento delle compravendite in provincia. Le valutazioni, ripartite zona per zona, possono essere utili a chi sta pensando di acquistare un’abitazione in città o nelle vicinanze. Considerando gli immobili di livello ‘medio’ (l’ufficio studi distingue gli immobili in tre livelli: economico, medio e signorile), le valutazioni variano, naturalmente, a seconda dei quartieri della città. In zona centro urbano sono necessari 2.500 euro al metro quadrato per un immobile medio usato; se si desidera acquistare un’abitazione nuova, invece, occorrerà sborsare almeno 400 euro in più per ciascun metro quadro. Per non parlare delle abitazioni di livello ‘signorile’, per le quali occorrerà avere un budget pari a 2.800 euro/mq, se usate, e 3.800 euro/mq, se nuove. Chi intende spendere meno può optare per la zona Ippodromo (la media per un immobile usato è pari a 1600 euro al metro quadro), per le frazioni periferiche di Martorano e Pievesestina (1450 euro), o ancora, per le zone di San Mauro in Valle e San Rocco, San Vittore e Torre del Moro. Qui, il prezzo al metro quadro per un immobile usato (classificato sempre nel livello ‘medio’) oscilla tra i 1400 e i 1500 euro. Nel quartiere Sant’Egidio sono necessari 1900 euro al metro quadro, 1800 alle Vigne.

Allargando lo sguardo alla provincia, le quotazioni più elevate riguardano, ovviamente, Cesenatico: come aveva già illustrato lo stesso ufficio studi di Tecnocasa in un recente focus relativo al mercato immobiliare turistico nell’estate 2024, i valori oscillano da 2000 a 2200 euro/mq per gli immobili usati posizionati a Valverde, fino ai 4300 euro al mq di Porto Canale e delle zone centrali. Nuove costruzioni sono state ricavate a seguito dell’abbattimento di alberghi dismessi e si scambiano a 4500-5000 euro al mq, con punte addirittura di 6000 euro al mq. A Cesenatico crescono anche gli investimenti, destinati sia a locali commerciali, sia a bilocali: questi ultimi si affittano a 900-1100 euro al mese, se parliamo di giugno, 1400-1600 euro a luglio e 2000 ad agosto. Chi ha a disposizione un budget inferiore, ma gradisce il classico ‘terrazzo vista mare’, può optare per le vicine San Mauro Mare (il prezzo di un immobile medio va dai 1900 ai 2600 euro al mq, a seconda che sia usato o nuovo) e Gatteo Mare, dove le quotazioni di un immobile nuovo non superano i 2100 al metro quadro.

Nell’ambito della provincia di Forlì-Cesena, il report del gruppo Tecnocasa dedica anche un ampio spazio a Forlì, città nella quale i valori immobiliari hanno registrato, nel semestre considerato, un lieve incremento (+1%). I valori al metro quadro sono in genere più bassi rispetto a Cesena. Dopo aver segnalato che il centro storico sta risentendo degli effetti di un progressivo abbandono da parte delle attività commerciali, costrette a soccombere alla concorrenza dei centri commerciali, il report evidenzia le buone performance della zona Stazione - facilmente raggiungibile, ha il vantaggio di offrire soluzioni di ampia metratura e godere di aree verdi - e del quartiere Foro Boario. Assai gettonata, infine, l’area Ravaldino-Resistenza.

Maddalena De Franchis