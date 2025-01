Applausi a Ravenna e Faenza

La Livio Neri ha aspettato l’arrivo di Babbo Natale sul parquet. Quest’anno infatti si è svolta la prima edizione del ’LivioNeri for Christmas’, un quadrangolare disputato il 22 dicembre tra le squadre under 15 e under 17 della Livio Neri e dell’Aics Forlì. In tutto sono stati coinvolti 60 ragazzi, scesi in campo agli ordini di arbitri federali che dopo due semifinali mattutine vinte largamente dai più grandi, hanno offerto al pubblico un pomeriggio denso di emozioni con la vittoria di un punto per l’Aics Under 15 nella finale terzo/quarto posto e per la Livio Neri Under 17 che si è quindi aggiudicata il trofeo finale.

Se è vero che inziare l’anno del migliore dei modi è un ottimo viatico per i mesi in arrivo, nel sodalizio cesenate ci sono tutte le ragioni per godersi il momento: il 2025 è iniziato infatti con due giornate intensissime (il 4 e il 5 gennaio) in occasione della Leosì Winter Cup Ravenna, nell’ambito della quale gli under17 hanno disputato ben 6 partite. I ragazzi hanno affrontato fatiche, difficoltà e delusioni contro Cento Verbania Trivero e due rapprentative del Basket Ravenna, ma hanno saputo superare tutto questo, concludendo con un quarto posto più che meritato e uscendo a testa altissima. È stata un’esperienza di vita prima che sportiva, che ha messo in luce le qualità umane di questo gruppo, vero esempio per i ragazzi più giovani.

Gli Esordienti Gold invece hanno disputato un ottimo Torneo Bianchi in quel di Faenza. Dopo aver superato nella mattinata del 3 gennaio Cesena Basket e Jolly Reggio Emilia, si sono giocati fino all’ultimo secondo la finalissima contro il Basket Ravenna che si è aggiudicata il trofeo superando i biancoblù per 41-38. I tentativi per pareggiare il match si sono spenti sul ferro, non si è spento invece l’entusiasmo di questo gruppo che viene da due vittorie consecutive in campionato, una di queste contro la SgFortitudo. Si riprenderà domenica 12 per una rivincita proprio in quel di Ravenna alla storica Palestra Morigia.