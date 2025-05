Aprono i due nuovi accessi al mare di via Colombo

Sabato, alle 14.30, verranno aperti i due nuovi accessi al mare di via Colombo, riqualificati radicalmente quest’anno nell’ambito del progetto di riqualificazione di un chilometro del tratto di costa nella zona delle colonie di Ponente. Le due strade, via Cabral e via Diaz, rappresentano l’inizio di un importante piano di riqualificazione che prevede nuove pavimentazioni, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, arredo urbano, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive ed un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto, specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore. Sono stati creati sistemi di dune sia per la definizione estetico-funzionale sia per la difesa della costa dalle mareggiate. Nelle prossime settimane le aree verdi saranno dotate di giochi e attrezzi per lo sport. A svolgere i lavori una Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico totale è di oltre 5.2 milioni di euro, il progetto è stato realizzato dallo studio Laprimastanza di Montiano. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così alla vigilia dell’inaugurazione: "Il primo passo per la riqualificazione del waterfront di Ponente, una nuova vita per questa zona di Cesenatico. Le ditte sono al lavoro per completare le operazioni anche sul canale Tagliata dove finiremo a breve".