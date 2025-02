Aren col vento in poppa. Investimenti per 100 milioni

Gli investimenti in energia green made in Cesena viaggiano col vento in poppa. La società Aren Electric Power che ha sede in via Dell’Arrigoni ha annunciato un piano di investimenti di oltre 100 milioni di euro entro il 2027, con l’obiettivo di potenziare il portafoglio di impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili. Numeri alla mano, il gruppo oggi può contare su 116 MW di capacità installata, destinata a salire a 134 MW entro giugno 2025 grazie all’entrata in esercizio di un nuovo parco eolico in corso di costruzione in Basilicata. Sempre quest’anno, sarà avviata la realizzazione di impianti già autorizzati per oltre 20 MW di nuova potenza. Grazie al consolidamento della propria business unit incentrata sul permitting (attività per l’ottenimento delle autorizzazioni degli impianti), infine, il Gruppo è titolare di una pipeline di progetti di parchi eolici superiore a 1.000 MW che la rende uno dei principali operatori nazionali nello sviluppo di nuove iniziative.

Il piano industriale 2025-2027 recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione mira a garantire una forte accelerazione del percorso di crescita industriale e ad assicurare un consistente rafforzamento patrimoniale e della solidità finanziaria; obiettivo dichiarato del piano è quello di migliorare la capacità di affrontare le sfide economiche, di investire in opportunità di sviluppo e di resilienza rispetto a situazioni avverse. In considerazione della volontà di garantire un importante programma d’investimenti unita alla necessità di mantenere un solido equilibrio finanziario, il Gruppo farà ricorso ad una strategia di ‘asset rotation’ consistente nella dismissione delle centrali elettriche non più considerate strategiche. Gli investimenti saranno incentrati unicamente sulle rinnovabili e, in particolare, nelle tecnologie wind & solar. Il progresso si rispecchierà anche nel personale; sarà infatti avviata una campagna di selezione che porterà all’assunzione di nuove risorse dedicate allo sviluppo del business e alla gestione degli assets.

"La scelta di puntare sulla crescita del Gruppo, con conseguente accelerazione degli investimenti – afferma Gabriele Gentili, amministratore Delegato di Aren – risulta giustificata da un contesto di mercato in cui è diventata opinione comune la necessità di non rinviare la transizione energetica. Le rinnovabili hanno assunto e assumeranno sempre più un ruolo fondamentale nel portafoglio delle fonti per la produzione di energia; inoltre, la prospettiva negli anni a venire è quella di una sempre maggior diffusione dell’elettrificazione degli usi e consumi, con conseguente aumento della domanda di energia elettrica. A conferma di quanto detto, nel 2024 la produzione di elettricità nei paesi facenti parte dell’Unione Europea ha raggiunto nuovi minimi in termini di emissioni climalteranti, facendo registrare un calo del 13% rispetto al 2023. Tale risultato è stato reso possibile in quanto nel mix elettrico comunitario i combustibili fossili sono scesi al 28% della generazione complessiva (quota più bassa di sempre), mentre le fonti rinnovabili hanno contribuito per il 48% e il nucleare per il 24%."