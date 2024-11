Artenovecento, la lezione di De Andrè

Domani si inaugura l’undicesima edizione degli incontri organizzati nel salone dello storico Circolo Arci Borella di Cesenatico, in collaborazione con la cooperativa Casa del Popolo e il patrocinio del Comune di Cesenatico. Il primo appuntament giovedì sera inizierà alle 20.45 e vedrà protagonista il gruppo "Artenovecento" con un tributo a Fabrizio De André,. La band sarà nella versione Trio, con Matteo Peraccini voce e chitarra, Emiliano Ceredi alla chitarra, bouzouki, percussioni e cori; e Claudia Stambazzi, flauto e voce. Sarà proposta una rivisitazione intimistica e in versione acustica dei capolavori del grande Faber, come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra "chicca" dedicata agli appassionati del cantautore genovese, dalle "hit" più celebri alle rarità. Il gruppo Artenovecento propone dal 2003 un omaggio a Fabrizio De André in piazze, teatri e locali di tutta Italia. Composto da musicisti provenienti da esperienze diverse, ma spinti dalla voglia comune di riscoprire l’opera del cantautore e di sottolinearne l’attualità, l’ensemble romagnolo si muove fra interpretazione originale e massimo rispetto per intenzioni, atmosfere, spirito e sostanza delle canzoni di Faber. I musicisti spaziano dalle produzioni storiche ai brani più recenti, dai più conosciuti a quelli meno noti per gli appassionati. Il gruppo arricchisce un ricco repertorio di più di novanta canzoni con aneddoti e racconti sulla vita e le canzoni di De André, per far immergere il pubblico nella storia di un personaggio per molti aspetti unico. I concerti della band sono noti per la grande partecipazione, l’intensità emotiva e la cura del repertorio, di volta in volta arricchito, sempre con aneddoti e racconti curiosi sul cantautore e le sue opere. In ogni contesto, dal teatro all’osteria, è sempre un evento speciale che gode dell’attenzione di un pubblico caldo e affezionato.

