Artico, per l’addio manca solo l’ufficialità. Toto ds: in lizza Zamuner, Fusco o Stefanelli

Le strade di Fabio Artico e del Cavalluccio si dividono, la decisione è ormai presa, ma per l’ufficialità occorrerà aspettare ancora qualche ora, se non addirittura qualche giorno, probabilmente entro il fine settimana. Anche la formula dovrebbe essere già scritta ed è quella di sollevare dall’incarico l’ormai ex ds, che resta a libro paga – ha un contratto fino al 2027 –, almeno finché il dirigente non troverà un’altra sistemazione, che al momento non sembra all’orizzonte. Per coprire il ruolo vacante di direttore sportivo tre i nomi in lizza: Giorgio Zamuner, al momento favorito e che con il direttore generale Di Taranto ha già lavorato a Ferrara. Poi, sul taccuino c’è sempre anche l’ex Stefano Stefanelli, legato per tre anni alla Juve ma ormai destinato a lasciare Torino dopo l’esonero di Cristiano Giuntoli, e Filippo Fusco anche lui collaboratore insieme a Di Taranto alla Spal e che come dirigente vanta esperienze anche al Napoli, Bologna, Verona e Juventus (ha gestito la formazione Under 23 di serie C e la squadra Under 19 per la Primavera 1 oltre al San Fernando Club Deportivo, terza serie spagnola.

Per quanto riguarda invece il mister Michele Mignani, l’intenzione della dirigenza è quella di andare avanti con lui anche nella prossima stagione. Il tecnico, dal canto suo, potrebbe lasciare la Romagna solo in caso di una proposta da un club che abbia un programma ambizioso, in sostanza che metta nel mirino la promozione in A. Al momento però non ci sono state avances concrete, sono solo voci quelle che lo hanno accostato al Monza, appena retrocesso dalla massima serie, al Modena e al Bari. Tutti club che hanno già messo nel mirino altri allenatori.

Oggi sarebbe previsto un nuovo colloquio tra la società e il mister, ma in realtà, nel suo caso, non c’è nulla da ufficializzare, Mignani e il Cesena sono legati già da un contratto valido fino a giugno 2026. Se non arriveranno offerte da club più ambiziosi, Mignani resterà sulla panchina del Cesena.

Andrea Baraghini