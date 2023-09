Asilo nido, un sondaggio fra i cittadini per intitolarlo

C’è un sondaggio per la proposta di intitolazione dell’Asilo nido comunale di San Piero. E’ l’iniziativa presentata dal sindaco Marco Baccini, ai cittadini, che vengono chiamati ad esprimere la propria scelta.

Dice Baccini: "L’asilo nido di San Piero è sprovvisto di un nome o di una intitolazione. Riteniamo dignitoso e decoroso procedere alla sua denominazione, per la quale riteniamo altresì opportuno consultare la Comunità nella scelta, al fine di stimolare anche un sentimento di appartenenza ai beni pubblici del nostro Comune. L’asilo nido comunale di San Piero è attivo dal 2009 ed ospita fino a 36 fra bambine e bambini tra i 12 e i 36 mesi. In base agli esiti del sondaggio proporremo al Consiglio comunale l’intitolazione preferita dai cittadini".

Le tre proposte condivise sono: Alma Armari vedova Miliani (1903-1988): nostra concittadina, insegnante di Scuola elementare, insignita di medaglia d’oro per 40 anni di lodevole servizio, benefattrice di varie opere di pubblica utilità; Torretta degli Gnomi: denominazione di fantasia, che mira ad enfatizzare un servizio rivolto ai bambini e bambine più piccoli, ma collegato anche all’identità locale rappresentata dalla "tradizione" degli Gnomi; Domenico Bucherini nostro concittadino, ucciso per impiccagione a 17 anni per mano nazifascista nell’evento dell’Eccidio del Carnaio. E’ possibile partecipare al sondaggio sino al 22 settembre: on-line tramite il link https:forms.glewhNkGH3NAnnTI3CZ8; in formato cartaceo allo Sportello Facile del Comune, in Via Verdi, 4.

Gilberto Mosconi