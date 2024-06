Nell’area del Padiglione Parco delle Fonti-Idropinica di via Lungosavio, il Liceo scientifico "Augusto Righi" di Bagno di Romagna, alcuni giorni fa, ha organizzato con successo la tradizionale festa di fine anno scolastico Summer Time 2024. L’appuntamento, che era aperto a tutti, ha preso il via col momento dell’apericena, cui è seguito l’intrattenimento musicale con dj set e Brd, oltre allo svolgimento di coinvolgenti e appassionanti giochi. Informa, inoltre, la direzione del Liceo: "Nei giorni scorsi, sono state assegnate due borse di studio per meriti scolastici a due studentesse del Liceo di Bagno. Simran Singh, diplomata lo scorso anno con il massimo dei voti e la lode, ha vinto la borsa di studio "Argentina Mainetti Valgiusti", iniziativa voluta dal figlio Giovanni Valgiusti a ricordo della madre. Anastasia Gradassi della classe quinta si è aggiudicata la borsa di studio del Rotary Club Cesena Valle Savio".