Astercoop, prosegue lo sciopero

Prosegue la battaglia alla cooperativa Astercoop con la terza giornata di sciopero al magazzino di Pievesestina. "Davanti alle richieste legittime dei lavoratori l’azienda ha risposto con colloqui individuali, ferie forzate comunicate all’ultimo ai lavoratori e contestazioni disciplinari per colpire i delegati sindacali – spiega la Filt Cgil – Come se non bastasse, da quando è iniziato lo sciopero la cooperativa ha chiamato lavoratori da Udine e Padova per sostituire i dipendenti che hanno deciso di incrociare le braccia davanti al magazzino. L’azienda ha fatto sapere che incontrerà i sindacati ma siamo in attesa di una data da fissare sul calendario".