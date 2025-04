Atletica, convention Fidal. Pettorossi guest star

Cesena ha ospitato la prima ‘Convention Atleti’ della Fidal Emilia-Romagna, un evento innovativo che ha riunito il mondo dell’atletica e delle istituzioni sportive per affrontare tematiche cruciali per il futuro di questa disciplina. L’iniziativa, organizzata dalla commissione atleti del comitato regionale Emilia Romagna, ha visto la partecipazione dei consiglieri nazionali Fidal Ester Balassini e Carlo Cantales, del presidente Fidal Emilia-Romagna Alberto Morini, dei consiglieri regionali Luca Galletti e Barbara Valdifiori (che è anche presidente dell’Atletica Endas Cesena) e dell’intera Commissione Atleti, la prima commissione regionale di questo tipo in Italia. Un segnale chiaro di quanto l’Emilia-Romagna voglia investire nell’ascolto e nella valorizzazione dei propri atleti.

Uno degli interventi più attesi è stato quello di Diego Aldo Pettorossi, velocista e olimpico a Parigi 2024, che ha condiviso la sua esperienza su come riesce a conciliare lavoro e allenamenti ad alto livello. "Se ami una cosa, trovi sempre il giusto equilibrio per farla", ha commentato, sottolineando l’importanza di una buona organizzazione e della passione nello sport. L’appuntamento, portato a Cesena da Valdifiori, ha permesso di tracciare la rotta verso il prossimo futuro. "L’atletica – è stata l’analisi di Valdifiori – non si rinnova da sola: servono impegno, idee e collaborazione. Ognuno può contribuire con le proprie competenze personali e professionali. Ogni processo può essere migliorato e ottimizzato attraverso l’innovazione digitale, perché la tecnologia può essere una grande alleata per la crescita dello sport, anche nell’ottica della messa in discussione dei vecchi schemi, da affrontare con l’intento di creare un nuovo modello di gestione dello sport".

Valdifiori ha anche lodato il ruolo di Cesena nella promozione dell’attività fisica: "La città si distingue da anni per l’attenzione allo sport e ai giovani, grazie anche al lavoro dell’amministrazione comunale (all’evento è intervenuto anche l’assessore Christian Castorri, ndr). La volontà di organizzare un evento di questa portata a Cesena nasce proprio per valorizzare l’impegno della città nello sviluppo dello sport a 360 gradi e per sottolinearne l’importanza come elemento centrale nella crescita della comunità". L’auspicio è che la convention rappresenti l’inizio di un percorso che deve puntare a rendere gli atleti non solo protagonisti in gara, ma anche parte attiva nella costruzione del futuro dell’atletica. "Coinvolgerli nelle scelte strategiche e organizzative – ha chiuso Valdifiori – significa formare i dirigenti di domani, capaci di innovare il movimento con nuove idee e visioni. L’evento che si è appena concluso ha dimostrato come il dialogo tra atleti, dirigenti e istituzioni possa essere la chiave per un’atletica più moderna, inclusiva e pronta alle sfide del futuro".