Attaccare è la specialità del Cesena. E’ quinto in cinismo sotto porta

Il Cesena è una squadra d’attacco, lo dicono i dati. Quanto a cinismo sotto porta è la quinta forza del campionato, nonostante sia al settimo posto della classifica generale ed è andata al tiro con 27 giocatori, sono infatti solo al trentesimo e al cinquantunesimo posto i due bianconeri che più di tutti sono andati alla conclusione, rispettivamente Simone Bastoni con 28 tiri (15 nello specchio della porta) e 3 gol ed Emanuele Adamo con 26 tiri (13 in porta) e 2 reti. Come concretezza il Cesena è quinto (complessivamente ha segnato 39 gol subendone 37) con una percentuale del 7,9%, i tiri in generale sono stati 491 appunto per 39 segnature. Meglio hanno fatto solo formazioni che precedono i romagnoli, davanti la capolista Sassuolo con 535 tiri (62 gol), media 11,6%, poi Pisa 532 (50 gol), 9,4%, Juve Stabia 411 (35), 8,5%, Catanzaro 501 (40), 8%. Nei primi dieci di tale particolare classifica di efficacia seguono Sudtirol 508 (39 gol) 7,7%, Modena 498 (36) 7,2%, Cremonese 679 (48) 7,1%, Spezia 659 (45) 6,8%, Mantova 514 (34) 6,6%. Ultimo, stessa posizione della classifica reale, è il Cosenza con 617 tiri (25 gol) efficacia del 4,1%. Cesena quindi tra le big o quasi come cinismo, capacità di concretizzare, meglio ancora di quello che dice in generale la sua classifica. Ricordiamo che tra i marcatori in vetta con Francesco Esposito (Spezia) e Pietro Iemmello (Catanzaro) con 14 marcature), c’è Cristian Shpendi con 10 reti, a secco però da inizio dicembre nel ko per 3-2 a Frosinone. Come assist comanda invece a quota 12 Domenico Berardi (Sassuolo), giocatore assolutamente fuori categoria. Questa la classifica invece dei cinque calciatori che hanno effettuato più tiri del campionato, in testa Pietro Iemmello (Catanzaro) con 57 conclusioni (34 nello specchio della porta, 14 reti) che precede Franco Vazquez (Cremonese) 53 tiri (19 in porta, 9 gol), Gennaro Borelli 46 (17 e 3 gol), Armand Laurientè (Sassuolo) 45 (27 e 13 gol), Andrea Adorante (Juve Stabia) 44 (25 e 12 reti). A distanza siderale, come detto, i primi bianconeri, appunto Bastoni trentesimo ed Adamo cinquantunesimo. Che il Cesena sia una squadra d’attacco (con 39 reti è al quinto posto come realizzazioni preceduta solo da big come Sassuolo, Pisa, Spezia e Cremonese) lo conferma anche la media tiri a gara effettuati nello specchio della porta, anche qui i bianconeri sono quinti (4,4) con la seconda migliore capacità realizzativa del 10,5% (davanti il Sassuolo desinato alla A con largo anticipo). Ecco la graduatoria della media tiri a partita, prime cinque posizioni: Sassuolo, 5,3 (capacità realizzativa 15,2%), Cremonese 5 (9,9%), Spezia 4,9 (9,3%) Palermo 4,8 (7,9 %), poi appunto il Cesena con tiri in porta a gara 4,4 e importante capacità realizzativa del 10,5%. Numeri e indicazioni che testimoniano come il Cesena sia squadra da posizioni nobili e d’attacco.