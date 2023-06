Attivato un servizio per gli stagionali

Un servizio apposito, dedicato a chi cerca un lavoro stagionale, è stato attivato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, per trovare lavoro nella stagione estiva 2023, presso la Riviera romagnola. Tutte le persone interessate a svolgere un lavoro a termine nel settore turistico della Riviera romagnola possono consultare le offerte pubblicate online su www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale, un modo per facilitare l’incontro tra cittadini interessati a lavorare nel settore turistico-alberghiero e le tante imprese che in questo periodo ricercano personale. Il servizio è organizzato dai centri per l’impiego che fanno capo alle città di Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Rimini, Ravenna, Riccione, e Basso Ferrarese di Ravenna. Sono attive offerte di lavoro come cuochi, camerieri, gelatai, baristi, bagnini, pizzaioli, baby-sitter e tante altre offerte relative al reclutamento di personale con diversificate competenze nei servizi della ristorazione e ricettività. Il servizio online permette alle persone di ricercare direttamente le offerte, con la possibilità di filtrarle attraverso alcuni parametri: luogo di lavoro, qualifica ricercata, disponibilità di alloggio. Numerose ricerche prevedono infatti la disponibilità a fornire alloggio da parte dell’impresa, utile per chi proviene da altri territori o da zone particolarmente distanti dal luogo di lavoro. In ogni annuncio vi sono tutte le informazioni riguardanti il profilo ricercato, il periodo di lavoro ed i riferimenti aziendali da contattare autonomamente per un’autocandidatura. Vi sono professioni che non richiedono competenze specifiche, come tuttofare di cucina, lavapiatti, pulizie. Mentre altri lavori si riferiscono a un servizio specializzato nella ristorazione e nell’accoglienza della clientela negli alberghi, come chef, maitre o segretario d’albergo.

Annamaria Senni