Auto, calcio e Giappone: "Questa è la piazza giusta per entrare nella top 11"

Gli obiettivi da raggiungere sono una cosa seria, nel lavoro come nella vita. Tanto più se vengono suggellati con la cerimonia giapponese della bambola daruma. Giovedì sera, a tenere a battesimo l’apertura della concessionaria Nissan Destauto di Cesena in via Ravennate che fa capo a Riccardo Minghetti, è intervenuto pure l’amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro. "Cesena è una città che merita grande attenzione – è stata la sua analisi -. In quest’ottica abbiamo voluto affidare le referenze nel territorio a Minghetti, che già dal 1994 sta svolgendo un lavoro egregio a Ravenna, registrando numeri superiori rispetto alla media nazionale". Alla concessionaria di Cesena si aggiungerà a breve anche quella di Forlì, anch’essa facente capo alla stessa rete. E dunque eccoci all’obiettivo il cui raggiungimento può contare sul buon viatico della bambola portafortuna tipica giapponese. "Il nostro auspicio è quello di veder arrivare questa concessionaria nella ‘top 11’ italiana. Perché 11? Perché sono un calciofilo accanito: il riferimento è alla formazione da mandare in campo, quella dei migliori, appunto. Per dare più ‘slancio’ alla sfida, ci siamo avvalsi della ‘cerimonia daruma’: ho consegnato la bambola a Minghetti e nel farlo le ho colorato un occhio. Nel momento in cui l’obiettivo verrà raggiunto, a lui spetterà il compito di colorare l’altro".

All’evento, presentato da Federica Mosconi, era presente anche una delegazione del Cesena Calcio, rappresentata dal direttore generale Corrado Di Taranto e dal consigliere Massimo Agostini. Coi dirigenti del Cavalluccio, che hanno consegnato due maglie bianconere personalizzate, si è parlato prevalentemente della valorizzazione del settore giovanile, a partire dall’ottica del forte legame col territorio. "Inaugurare una nuova sede è sempre motivo di orgoglio – ha aggiunto Toro – ma è anche un’operazione da effettuare valutando sinergie nel territorio, come è successo in questo caso, in modo da abbattere i costi fissi di gestione degli spazi. Siamo certi di aver compiuto la scelta giusta, supportati dall’approvazione dei clienti. In un mondo del quale il 43% delle quote di mercato è rappresentato da veicoli ibridi, la nostra offerta si sta rivelando estremamente competitiva, anche perché la tecnologia Nissan consente di ovviare a uno dei grandi temi che riguardano l’auto elettrica, quello della ricarica". In occasione dell’inaugurazione è stato anche presentato il nuovo Qashqai, fiore all’occhiello nella gamma dei crossover, arricchito da nuove dotazioni, come l’inedita telecamera anteriore. Sono stati implementanti i sistemi di sicurezza e teologici e sotto al cofano è stata collocata una ‘griglia’ che richiama la fattura degli abiti dei samurai. A proposito di Giappone, tutto giovedì richiamava il Sol Levante, dai kimono delle hostess, al buffet, rigorosamente a base di sushi.