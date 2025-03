Auto distrutta dalle fiamme, traffico bloccato

Momenti di grande paura ieri mattina alle 6.30 sulla corsia sud della E45 dove un’auto per un guasto meccanico ha preso fuoco. Nessuno altro mezzo è stato coinvolto. E quello che è ancora più importante è che nessuno ha riportato ferite o ustioni. Il proprietario dell’auto è riuscito a fermarla vedendo del fumo uscire dal cofano, uscire e allontanarsi. Sul posto sono arrivate due squadre del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena che, grazie allo schiumogeno hanno avuto la meglio sulle fiamme. Sul luogo dell’incendio sono giunte anche la Polizia Stradale di Bagno di Romagna e squadre dell’Anas che hanno provveduto a chiudere la E45 in direzione monte deviando il traffico con le uscite a Bivio Montegelli e a Borello Sud. Spento l’incendio e portata via la carcassa dell’auto, la viabilità è ripresa alle 9.30.

e.p.