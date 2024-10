Auto sotto sequestro e senza assicurazione, maxi multa

La Polizia locale di Gatteo ha elevato una multa di 2.850 euro a una 42enne, revocato la patente di guida e confiscato definitivamente l’auto. Durante un normale controllo, gli agenti hanno fermato domenica una 42enne residente a Crema, che si trova nel cesenate per lavoro. Era in forte stato di agitazione, hanno avuto dei sospetti e subito hanno predisposto dei controlli approfonditi a cominciare dai documenti di circolazione, libretto dell’auto e patente di guida. La risposta arrivata dalla banca dati era che la donna si trovava alla guida di un’auto sottoposta a sequestro perché aveva avuto precedentemente una sanzione durante un controllo come quello di domenica ed era stata multata in quanto non aveva l’assicurazione obbligatoria. Inoltre durante il precedente controllo l’auto era stata sequestrata e avrebbe dovuto trovarsi nel luogo prestabilito come deposito imposto per legge, in una località del nord ovest dell’Italia, probabilmente a Crema sua città di residenza. Invece la 42enne circolava liberamente per le strade di Gatteo senza l’assicurazione obbligatoria per legge e non ha rispettato nessuna delle disposizioni seguite al precedente controllo. Così la revoca della patente di guida, la confisca definitiva dell’auto e la multa.