Autogirovagando nel passato: auto storiche in mostra tra Cervia e Milano Marittima

Si trasferisce da Cesenatico a Cervia e Milano Marittima la quindicesima edizione della prestigiosa manifestazione di auto storiche ‘Autogirovagando... nel passato’ organizzata dal Chc (Collectors Historic Carclub) di Cesena, sodalizio di appassionati del motorismo storico che conta circa 500 soci ed è guidato dalla presidente Emanuela Pagliarani. La manifestazione, alla quale sono state ammesse 25 vetture, durerà tre giorni: questa mattina ci sarà il raduno presso il lussuoso Palace Hotel di Milano Marittima e la partenza per il suggestivo ambiente delle saline di Cervia dove sarà effettuato un controllo tecnico delle vetture. Trasferimento a Cesena per il pranzo presso la storica Villa Monty Banks, un tempo appartenuta all’attore cesenate Mario Bianchi, divo del cinema muto americano, e visita all’Abbazia di Santa Maria del Monte. Domani la carovana delle auto storiche, costruite prima del 1939 (la più ‘anziana’ è una O.M. Del 1919 che sarà guidata da Elena di Tocco), si trasferirà a Ravenna per scoprire i meravigliosi mosaici bizantini e le altre meraviglie artistiche della città. In serata, dalle 21.30, sfilata di eleganza a Cervia, sotto la maestosa Torre San Michele; una giuria di esperti decreterà il vincitore del IV Trofeo Alberto Ghini, indimenticato fondatore e presidente del Chc. Domenica escursione in Adriatico a bordo della motonave New Ghibli e premiazioni al rientro al Palace Hotel.