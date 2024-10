Autovelox a Cesenatico nella bufera: raffica di multe, esposti e denunce

Cesena, 27 ottobre 2024 – A Cesenatico continua a tenere banco la polemica sull’autovelox installato sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia che in direzione da Rimini porta a Cervia.

L’apparecchio è stato attivato nel maggio 2023 e, in un anno e mezzo, sono decine di migliaia gli automobilisti sanzionati, fra pendolari che si muovono per lavoro, turisti e gente del posto. Lo scorso anno ci fu un boom di sanzioni e conseguenti lamentele, tuttavia il limite dei 50 chilometri orari in quel tratto di strada c’è da almeno quarant’anni ed è lo stesso limite applicato in tutti i cavalcavia simili dell’Adriatica.

Oggi chi transita si accorge subito che la stragrande maggioranza degli automobilisti rispetta il limite dei 50, anche perché ci sono più cartelli che avvisano della presenza del velox.

La collocazione al termine della discesa del cavalcavia ha tuttavia fatto storcere il naso a molti. Gli incidenti degli anni scorsi, purtroppo anche mortali, si sono verificati tutti qualche centinaio di metri più a nord, in corrispondenza dei supermercati, dove c’è la linea continua e quindi il divieto di svolta (è sufficiente proseguire poche centinaia di metri e c’è la possibilità di invertire il senso di marcia col cavalcavia di Ponente).

Tuttavia chi ha competenze sull’Adriatica, cioè Anas, Prefettura e Polizia stradale, decise di installare l’apparecchio in quel punto, proprio perché sarebbe in prossimità del termine della discesa del cavalcavia che gli automobilisti schiacciano sul gas e viaggiano a velocità elevate.

Un gruppo di cittadini esattamente un anno fa, nell’ottobre 2023, in prefettura a Forlì ha depositato un esposto in cui chiede di indagare sul corretto montaggio dell’autovelox e sulla omologazione.

o scorso 3 ottobre alla caserma dei carabinieri di Cesenatico è stata depositata una denuncia querela nei confronti del sindaco di Cesenatico e della Polizia locale, da parte di Luca Ricci, presidente dell’associazione Auto Moto Club Romagna, e dell’avvocato Massimiliano Nicolai, i quali chiedono di verificare la sussistenza delle ipotesi di frode in commercio, frode delle pubbliche forniture e falsità ideologiche. La parola ora è all’Autorità giudiziaria che deve dare una risposta.