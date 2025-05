Avis a Cesenatico, 41 studenti diventano donatori

Avis scommette sulle nuove generazioni e le nuove generazioni rispondono. Sono stati 41 gli studenti dell’istituto superiore-liceo e Ite Leonardo Da Vinci di Cesenatico che nei giorni scorsi hanno intrapreso il percorso per diventare donatori. È avvenuto in occasione della giornata di sensibilizzazione organizzata dai volontari di Avis Cesena e Avis Cesenatico presso l’istituto. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione fra gli studenti e reclutare fra di loro nuovi donatori. Avis ha portato nel cortile della scuola anche due ambulanze attrezzate, dove i ragazzi e le ragazze interessati hanno potuto sottoporsi agli esami necessari per diventare donatori. La risposta è stata davvero positiva: fra loro studenti e studentesse non solo di Cesenatico, ma anche di Cervia, Bellaria e altre località limitrofe. A rendere possibile questa bella iniziativa anche la preziosa collaborazione del dirigente scolastico Massimo Dellavalle e i docenti del dipartimento di scienze motorie del liceo.