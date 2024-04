Azzurro come il pesce, 30mila i partecipanti

Sono oltre 30mila le presenze stimate alla manifestazione "Azzurro come il pesce". L’edizione 2024 dell’evento dedicato al pesce dell’Adriatico, per effetto del calendario è durata quattro giorni e mezzo, dalla cena di mercoledì a domenica. Il giorno di apertura è stato calmo, mentre nelle altre giornate c’è stato un buon afflusso, ad eccezione delle ore in cui è piovuto. Nel cuore del borgo marinaro è stato il trionfo delle ricette marinare, preparate dagli chef e da gustare nella zona del porto canale di Cesenatico.

Tanti i turisti nei 180 hotel aperti, al Cesenatico Camping Village ed al Pineta sul Mare, ma ci sono stati anche parecchi romagnoli provenienti dalle località vicine. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti, traccia un bilancio positivo: "C’è stata una grande affluenza nonostante il maltempo, con molti emiliani, lombardi, veneti e toscani, ma anche romani e napoletani, in quanto i tornei di calcio e gli eventi hanno allargato la nostra platea.

I piatti preferiti sono stati il risotto, i passatelli asciutti, i tagliolini e il fritto di paranza, con la gente che ha imparato ad apprezzare il pesce fresco dell’Adriatico con le spine". Roberto Fantini di Arte Confcommercio è soddisfatto: "Nel nostro stand sono venuti buongustai da tutta Italia e Azzurro ha avuto una grande vetrina grazie a tante manifestazioni in calendario a Cesenatico e nei comuni limitrofi. Oltre a fritto e risotto, sono state gettonati le vongole, i bis e i tris di primi. Ci sono stati tanti apprezzamenti per i piatti ma anche per l’organizzazione e la pulizia".

Manuel Guidotti dei "Pescatori a casa vostra" ha portato delle novità vincenti: "La grande griglia a carbone si è rivelata un’attrazione ed i nostri piatti sono stati apprezzati, in particolare pesce fresco e spiedini cotti sulla brace, strozzapreti alle vongole e i paccheri al granchio blu". Alessandro Sintini con la motonave New Ghibli attira molti turisti: "Facciamo poche ricette ma sono molto gradite da un pubblico molto vasto, dove ci sono vecchi clienti che incontriamo in estate, ma anche nuovi, che poi ritornano, per gustare il pesce fresco sulla barca".

Negli stand di Arice Confesercenti, Arte Confcommercio e Pescatori a casa vostra, si sono registrate oltre 3mila presenze, quindi complessivamente più di 9mila. Sono stati molto frequentati anche gli stand degli "Amici della Ccils" e dell’associazione "Tra il cielo e il mare". La New Ghibli ha accolto a bordo 2mila persone. Se a queste aggiungiamo le presenze dello stand del consorzio Cogemo dei pescatori di vongole in piazza Pisacane, nei ristoranti lungo il porto canale e sul lungomare di Cesenatico, si calcolano oltre 30mila presenze.

Giacomo Mascellani