Bagnini, confermato tutto il cda

La cooperativa bagnini di Gatteo Mare ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica fino al maggio 2028. Nata nel 1978, conta 30 soci titolari degli stabilimenti balneari di Gatteo Mare. Presidente è stato riconfermato Massimo Bondi che ricopre la carica dal 1991 ed è anche presidente della dell’associazione Turismo di Gatteo Mare. Vicepresidente è Simone Gasperini e consiglieri Luca Canini, Fabrizio Guidi, Stefano Faedi, Maurizio Gasperoni e Cesare Lasagni. In pratica è stato riconfermato in toto il consiglio direttivo dell’ultimo triennio.

Dice Massimo Bondi: "Prima di tutto sono molto felice di essere stato riconfermato e in blocco tutto il cda. Ciò significa che in questi anni abbiamo operato bene con l’intento di continuare e migliorare ancora nei prossimi tre anni". Luca Canini ha trattato il problema ormai ventennale della Bolkenstein: "E’ una vicenda che ci perseguita dal 2006 senza mai avere avuto certezze dai vari governi che si sono susseguiti, fermando da parte nostra tutto quello che riguarda gli investimenti e rimandando sempre a sei mesi o a un anno dopo. Le proroghe fermano i nostri obiettivi per un futuro migliore e con servizi ancora più efficienti da offrire ai nostri clienti. E’ una spada di Damocle che se verrà applicata non in maniera adeguata per noi, non solo ci danneggerà, ma andrà a discapito dei nostri clienti. E noi possiamo solo attendere quelle che saranno le linee guida nazionali che saranno adottate dai nostri comuni. Nel nostro caso è l’amministrazione comunale di Gatteo con la quale abbiamo un ottimo rapporto e che ha sempre cercato di difendere la nostra categoria e le nostre attività. E siamo convinti che insieme troveremo la via giusta".

Fabrizio Guidi ha parlato delle previsioni per l’estate: "Partendo con la Settimana del liscio all’Arena Lido Rubicone, con l’organizzazione del Gatteo Mare Village che ogni anno propone centinaia di spettacoli, prevediamo un buon inizio, augurandoci un’estate piena di sole. La nostra è una località in continuo movimento grazie alla sinergia fra bagnini, albergatori e amministrazione comunale che ha creato questo grande villaggio delle vacanze in continua evoluzione". Il vicepresidente Simone Gasperini ha trattato dei prezzi e del costo spiaggia delle vacanze: "In linea con quelli della scorsa estate per quel che riguarda ombrelloni e lettini in un periodo in cui tutto aumenta, i nostri clienti in alcuni casi anche increduli". Ha concluso Stefano Faedi: "Come consigliere più anziano, faccio parte della cooperativa dal 1979, sono contento di essere stato rieletto, auguro buon lavoro ai miei colleghi e al consiglio".

Ermanno Pasolini