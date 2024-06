Bagno di Romagna ha una giunta in rosa

Mercoledì sera, prima riunione del consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno. Come noto, le elezioni sono state vinte dalla lista "Visione Comune", definita dai promotori "puramente civica", in maggioranza in consiglio comunale dal 2014 con l’elezione a sindaco di Marco Baccini per due mandati (2014/2019-2019/2024). Al primo punto dell’ordine del giorno la convalida degli eletti nelle recenti consultazioni comunali. Della maggioranza, oltre al neo sindaco Enrico Spighi, fanno parte Mattia Lusini, Enrica Lazzari, Claudia Mazzoli, Silvia Alessandrini, Carla Para, Paolo Camillini, Stefano Bernabini (assente giustificato), Paola Fabbri. Per l’opposizione, lista "Andare Oltre" (centrodestra), Olinto Bergamaschi candidato sindaco, Alice Buonguerrieri (assente giustificata), Roberta Rossi. Per la lista di opposizione "Insieme per Bagno di Romagna" (centrosinistra) Enzo Montalti candidato sindaco. Dopo il giuramento da parte del sindaco Spighi, che nel secondo mandato della Giunta Baccini, oltre alla carica di assessore con varie deleghe era anche vicesindaco, il primo cittadino di Bagno ha comunicato i nominativi dei membri della giunta, composta dal sindaco stesso e da quattro assessori. Una giunta che profuma di rosa, con tre donne e due uomini compreso il sindaco Spighi (nello scorso mandato la cosa era inversa, tre uomini e due donne). E a proposito di assessori queste le deleghe conferite da Spighi, cui sono rimaste attribuite varie funzioni tra le quali programmazione, bilancio e fiscalità locale, sanità, e anche temi e problemi connessi alla E45. A Mattia Lusini, 23 anni, studente-lavoratore, campione di preferenze, avendone conquistate ben 436, sono state assegnate le deleghe allo sviluppo turistico, giovani e sport. Claudia Mazzoli (186 preferenze), già assessora nella giunta Baccini, oltre ad essere stata nominata vicesindaca, sarà responsabile dell’assessorato allo sviluppo territoriale ed economico. Silvia Alessandrini (172), new entry, si occuperà dell’assessorato all’Innovazione Urbana e Culturale. Carla Para, altra new entry, è stata delegata all’assessorato alla crescita educativa e all’armonia sociale. Il sindaco Spighi è poi passato alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, già ampiamente focalizzate durante la capillare campagna elettorale, anche con diversi incontri con i cittadini nelle varie località del vastissimo territorio di Bagno di Romagna.

Gilberto Mosconi