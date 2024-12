Banche, bilancio sulle elargizioni. Calano i prestiti alle imprese

Continua la flessione dei prestiti complessivi, anche se in forma più attenuata, nel terzo trimestre 2024 nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo i dati di fonte Banca d’Italia Bologna, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna; calano i prestiti alle imprese mentre in provincia di Forlì-Cesena c’è una ripresa di quelli alle famiglie.

Negativa la dinamica dei depositi mentre risultano in aumento gli investimenti nei fondi e titoli di Stato. Per ciò che concerne, infine, il Fondo di Garanzia delle PMI, si evidenzia un incremento sia delle domande pervenute sia dell’importo finanziato. In provincia di Forlì-Cesena, al 30 settembre i prestiti totali ammontano a 10.267 milioni di euro (7,7% dell’Emilia-Romagna), così suddivisi: 54,8% alle imprese, 41,8% alle famiglie e 3,4% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro).

Rispetto al 30 settembre 2023 si registra una flessione del 2,1% dei prestiti concessi; continua, pertanto, da inizio anno 2023, la diminuzione del credito, anche se in forma più attenuata. Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese del 3,2% (-2,3% alle medio-grandi, -6,5% alle piccole) ma crescono lievemente quelli alle famiglie (+0,5%); riguardo ai prestiti alle imprese, variazioni negative per quelli verso il manifatturiero (-2,2%), le costruzioni (-0,6%) e i servizi (-2,7%).

Quanto al risparmio finanziario in provincia, al 30 settembre l’ammontare risulta di 21.702 milioni di euro (7,4% dell’Emilia-Romagna): il 55,5% è costituito dai depositi bancari, il restante 44,5% dai titoli a custodia. Rispetto al 30 settembre 2023 si rileva una diminuzione del 3,8% dei depositi (12.047 milioni di euro al 30 settembre 2024), a cui si contrappone l’aumento degli investimenti in titoli gestiti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (+17,3%; 3.921 milioni di euro) e degli investimenti in titoli di Stato (+33,7%; 2.547 milioni di euro).

In relazione al fondo di garanzia per le pmi, tra gennaio e settembre 2024 sono state accolte 1.167 operazioni di finanziamento relative alle imprese di Forlì-Cesena (9,9% del totale regionale), con una crescita, rispetto allo stesso periodo del 2023, del 5,5%; l’importo finanziato è di 218 milioni di euro (+0,8%).