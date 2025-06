’Bande in piazza’ a Montiano: concerti questa sera e domani

Dopo le prime due serate del 21 e 22 giugno, torna ‘Bande in piazza’, la rassegna realizzata con il contributo dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio e la promozione della DMC I Percorsi del Savio. Stasera e domani diverse bande si alterneranno sul palco doppio esibendosi in un dialogo che rappresenta pienamente lo spirito del gemellaggio fra formazioni musicali che è alla base dell’iniziativa. Nata nel 2004 come ‘Montiano in Musica’, promossa e organizzata dal Corpo Bandistico dei Tre Monti APS, già l’edizione 2023 ha visto estendersi la rassegna anche a Sarsina, e nel 2024 anche a Bagno di Romagna. In questo weekend la rassegna si terrà ancora a Montiano: la prima sera col Corpo Musicale Comunale di Sedico (BL) e con la Banda musicale comunale ‘Gioachino Rossini’ di Latina, la seconda con la Banda Musicale Cittadina di Ravenna e con la Big Band ‘Swing and Co’ di Borghi (FC). I concerti avranno inizio alle 21.

Domenica 13 luglio appuntamento a Sarsina, nella centralissima piazza Tito Maccio Plauto: ad allietare la serata saranno il complesso bandistico Scuola di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Moglia (MN) e il Corpo Bandistico San Giovanni in Marignano (RN). Domenica 20 luglio nuovo cambio di location: piazza Ricasoli a Bagno di Romagna vedrà l’esibizione della Banda Musicale Santa Cecilia, la Banda Città di Sarsina e la 3Monti Band.