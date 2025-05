Bando Anci, Impresa Gen Z miglior secondo progetto in Italia

Il progetto ’Impresa Gen Z - Giovani, territorio, futuro’, realizzato dal Comune di Bagno di Romagna, convince e vince. Lo comunicano il sindaco, Enrico Spighi e l’assessore allo sviluppo turistico, giovani e sport, Mattia Lusini, che dicono: "Il Comune è orgoglioso di annunciare che Impresa Gen Z è tra i progetti vincitori del bando nazionale Anci Giovani e Impresa - II edizione, premiato come 2° miglior progetto in Italia. Un traguardo importante, che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso le nuove generazioni e la volontà di offrire loro spazi, strumenti e opportunità per essere protagonisti attivi di cambiamento".

"La riqualificazione della piazzetta Don Virgilio Resi, possibile grazie al finanziamento di 10.000 euro – aggiungono Spighi e Lusini –, darà vita ad un centro di aggregazione giovanile pensato, progettato e realizzato insieme ai giovani, che saranno attori di un percorso partecipativo aperto al dialogo, alla creatività e alla crescita della comunità". Il primo incontro pubblico del tavolo di confronto è in calendario domani 15 maggio, dalle 18 alle 20, a Palazzo Pesarini, a San Piero. "Sarà un momento di ascolto e condivisione con le comunità dell’Alto Savio – sottolineano Spighi e Lusini – per progettare insieme, a partire dai bisogni reali, percorsi innovativi di inclusione, crescita e sviluppo. Ringraziamo il Comune di Cesena, capofila dell’iniziativa, il Comune di Verghereto, la Pro Loco di San Piero e il Liceo scientifico Righi di Bagno, per il prezioso contributo. Investire nei giovani significa investire nel futuro del nostro territorio. Insieme costruiamo opportunità, un patto fra generazioni".

g.m.