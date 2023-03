Barbara nel regno degli uomini "Vorrei un meccanico donna"

di Elide Giordani Una mosca bianca. Così si definisce Barbara Battistini che in 40 anni di carriera ha percorso tutte le tappe fino al vertice dell’azienda di famiglia, la "Carrozzerie e Officine Battistini" fondata 50 anni fa dal padre Ezio. "Quando mi siedo ai tavoli di Confindustria sono sempre l’unica donna a rappresentare il settore" afferma, e non c’è da meravigliarsi, quello dell’officina non è mai stato considerato un posto per donne. Anche se sarebbe riduttivo parlare solo di autocarrozzeria e officina per un’azienda di 4 milioni di euro di fatturato, 35 dipendenti e un’area produttiva di 8 mila metri quadri. L’azienda di cui Barbara Battistini è amministratore delegato è anche centro revisione per la Motorizzazione Civile per mezzi fino a 35 quintali, punto di riferimento per le aziende che hanno un parco auto a noleggio, revisioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria per apparati Militari e della Pubblica Amministrazione. Barbara Battistini è una delle 49 manager della nostra provincia. Battistini, come è arrivata ad assumere il comando? "Mi ha tirato su mi padre Ezio fin da quando frequentavo le superiori. Ho un fratello ed una sorella che hanno fatto altre scelte. In definitiva sono stati gli eventi che hanno deciso per me"....