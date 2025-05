Futsal Cesena chiude la stagione A2 Elite con salvezza anticipata e futuro incerto

Ultimo atto per la Futsal Cesena, il campionato A2 Elite con la seconda salvezza di fila si conclude infatti oggi alle 15 a Pordenone, al Pala Flora, contro una formazione che vincendo (e perdendo il Rovereto a Modena) può ancora ottenere l’ultimo posto playoff. I bianconeri si sono salvati invece con due giornate di anticipo al termine di un campionato che era iniziato malissimo e aveva preoccupato non poco: 2 punti nelle prime 6 giornate e quattro ko nelle otto gare iniziali, poi la ripresa.

La società a metà della prossima settimana incontrerà il tecnico Roberto Osimani (contratto in scadenza, è a Cesena dal 2021) ed è probabile che l’accoppiata continui ma occorre prima fare delle valutazioni, approfondimenti. Prima di tutto bisognerà evitare che nel mercato estivo vengano commessi gli errori delle ultime stagioni che sono poi stati corretti in corsa, servono quindi almeno un paio di innesti importanti, potrebbero essere diversi i cambiamenti. Sicuramente saluterà il croato Jamicic che era tornato in Romagna nel dicembre scorso, per lui potrebbe esserci una squadra di A.

L’A2 Elite è un campionato molto impegnativo sia dal punto di vista tecnico che economico ed è sempre più complicato reperire risorse per sostenere una gestione così importante. Tutte valutazioni che verranno affrontate dalla società in un confronto a metà della prossima settimana con il tecnico Osimani (dal 2016 è anche ct della nazionale di San Marino; in carriera ha ottenuto dieci promozioni).

Questa la classifica a una giornata dal termine: Mantova 65, Mestrefenice 58, CDM 44, Maccan Prata 42, Rovereto 38, Pordenone 37, Altamarca 36, Elledì 35, Lecco 31, Futsal Cesena 30, Leonardo 24, Saints Milano 23, Olimpia Verona 18, Modena 15.