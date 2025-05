"Basta col parcheggio selvaggio in via Malatesta Novello"

La giornata di festa e gli eventi che si sono svolti in centro storico durante il Primo Maggio hanno richiamato un’alta affluenza nel cuore della città, con conseguenti criticità nella ricerca del parcheggio. Per ovviare al problema c’è stato chi ha deciso di lasciare la propria vettura in sosta nell’area di via Malatesta Novello, nell’area della Rocca Malatestiana, arrivando anche a imboccare la strada contromano per sfuggire agli occhi elettronici delle telecamere che sono collocati nella parte più bassa, in corrispondenza dei varchi d’accesso più frequentati.

Il risultato è stato un serpentone di veicoli che non è passato inosservato ai residenti: "È un problema noto - è stata la lamentela avanzata di chi vive in zona – e che non ha ancora trovato una soluzione. Non è questione di voler polemizzare con chi non rispetta un divieto, ma di chiedere che le disposizioni in merito alla sosta e alla viabilità vengano rispettate, nell’interesse di tutti. I residenti che non hanno il garage devono pagare ogni anno un ticket per poter sostare in strada e in casi come questi si trovano a dover fare anche i conti con la beffa di non trovare spazio per via del comportamento scorretto di chi non è autorizzato a lasciare la propria vettura nelle zone a traffico limitato".

"La nostra richiesta, già più volte avanzata agli uffici di competenza – concludono i residenti – è che la rete di telecamere ai varchi venga potenziata per coprire al meglio anche gli accessi a via Malatesta Novello".