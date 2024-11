Bastoni, che peccato la traversa

Klinsmann 6,5. Prima smanaccia in fallo laterale la bordata di Portanova, poi si salva sulla traversa colpita su punizione di Kabashi.

Ciofi 6,5. Sempre attento dietro, alza forse troppo la mira su qualche cross.

Prestia 6,5. Gondo non è un cliente facilissimo, ma sull’attaccante reggiano è attento.

Mangraviti 6,5. Pronti via e chiude subito in angolo la prima velleità emiliana. Poi ci prova anche di testa in una sortita offensiva.

Adamo 5,5. Lascia tirare Portanova nell’azione più pericolosa della Regia del primo tempo, poi uno sciagurato colpo di tacco in area piccola a liberare Pettinari che mette a segno il gol del vantaggio ospite. Nel capovolgimento di fronte prova a metterci una pezza da fuori, ma Bardi è super (dal 24’ st Ceesay 6. Qualche cross nell’assalto bianconero).

Berti 6. Fontanarosa, dopo la bordata di Bastoni, gli strappa la gioia del gol (dal 38’ st Tavsan sv).

Calò 6. È il primo a provarci, già dopo 6’, poi tenta qualche imbeccata per i compagni che finisce spesso per trovare (dal 24’ st Mendicino 6. Legna a centrocampo nel finale).

Bastoni 6. Prova di nuovo la castagna, che sbatte sulla traversa e gli nega la gioia del gol.

Donnarumma 5,5. Schierato basso per non fare nemmeno respirare Marras, finisce per giocare terzino bloccato (dal 16’ st Celia 6,5. Entra bene in partita e propizia il pareggio con un assist al bacio per Shpendi).

Shpendi 6,5. Anche quando pare in ombra, è sempre presente a dar fastidio alla difesa reggiana, a recuperar palloni e provare la giocata. Ma, soprattutto, è lesto a insaccare il cross di Celia, che vale la rete stagionale.

Antonucci 6. Ha una voglia di fare gol che da sola basta per tutta la squadra. Fosse entrato, a metà del primo tempo, quel tiraggiro, avrebbe esultato una settimana (dal 16’ st Kargbo 6. Prova a scappare via e a innescare l’attacco bianconero).

e.ma.