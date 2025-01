Battuta d’arresto per l’Under 18 sempre in vetta. Successo Under 17, poker Under 15 sul Genoa

L’Under 18 di Lantignotti ha perso nel weekend 1-0 contro il Parma, ma resta in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sul Torino e cinque sulla Roma. Domenica 2 febbraio sarà impegnata in casa contro il Monza. I bianconeri hanno così collezionato in 19 gare 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, hanno 43 punti, realizzato 39 gol e subiti 20.

Per quanto riguarda le altre categorie, vittoria per 2-0 dell’Under 17 di Tamburini che in casa ha superato il Pisa con gol di Frisoni e Scapoli consolidando così il quarto posto in campionato alle spalle di Juventus, Torino e Genoa. Con il turno di stop dei campionati Under 16 e 15, proprio l’Under 15 di Zanetti ha potuto recuperare il match contro il Genoa valido per la dodicesima giornata, imponendosi per 0-4 in trasferta grazie alle reti di Okolo, Venturelli, Rossini e Gatta.

Ecco i tabellini.

Diciannovesima giornata Under 18: Parma-Cesena 1-0. Rete: 43’pt Balduzzi (P). Cesena: Fontana, Biguzzi, Carlini (1’st Ridolfi), Baietta, Bertaccini (47’st Liverani), Greco, Lantignotti A., Amadori (39’st Gori), Galvagno (23’st Okolo), Berti (23’st Sanaj), Gabriele (23’st Antoniacci). A disp: Antonini, Omokaro, Comandini. All. Lantignotti.

Sedicesima giornata Under 17 Serie A e B: Cesena-Pisa 2-0. Reti: 1’st Frisoni (C), 47’st Scapoli (C). Cesena: Giunti, Venturini, Marini, pezzi, Giometti, Casadei T., Giunchi (19’st Casadei E.), Cimatti (31’pt Cenerelli), Moretti (39’st Poletti), Frisoni (39’st Malafronte), Ricci (19’st Scapoli). A disposizione: Zuzzi, Cavalletti, Gutanu. All. Tamburini. Espulso al 40’pt Foglia (P).

Recupero 12ª giornata Under 15 Serie A e B: Genoa-Cesena 0-4. Reti: 1’pt Okolo (C), 19’pt Venturelli (C), 39’pt Rossini (C), 37’st Gatta (C) Cesena: Odowa, Civinelli (29’st De Pasquale), Rossini (22’st Tenti), Cassano (29’st Succi), Battaglia, Venturelli, Okolo (22’st Zannoni), Montebelli, Tesei (11’st Quaranta), Spero (11’st Ciccarese), Zarattini (29’st Gatta). A disposizione: Rapisarda, El Hamdaoui. All. Zanetti.