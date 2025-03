"Benvenuto in Romagna, lei è già uno di noi"

Confcommercio cesenate ha rivolto una lettera di benvenuto al nuovo vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. "Confcommmercio – afferma il presidente Augusto Patrignani – le porge un affettuoso benvenuto nella nostra diocesi e terra. Lei arriva da lontano, dalla magnifica Calabria dove è nato e dalla splendida Basilicata dove è stato a capo di due diocesi col titolo di arcivescovo. Siamo certi che in Romagna troverà una casa accogliente e un grande calore umano. Abbiamo letto che a lei piace essere chiamato familiarmente don Pino che le piace stare in mezzo alla gente, entrare nei bar, essere un tutt’uno con la comunità. Un aspetto bellissimo, che esprime la vicinanza a tutte le persone". "Confcommmercio – aggiunge Patrignani – riconosce il magistero della chiesa, la sua dottrina sociale e la sua opera preziosa nell’emergenza educativa dei giovani, nella vicinanza agli anziani e ai malati e nel servizio agli ultimi. Nel nostro territorio diocesano la chiesa rappresenta un punto di riferimento e, nel versante sia religioso che laico, un pilastro della coesione sociale con i suoi bracci operativi come la Caritas, con la sua azione instancabile nell’assistenza ai poveri. Ci siamo trovati molto bene con il suo predecessore Douglas Regattieri e siamo certi, caro don Pino, ci permetta di chiamarla così, che ci troveremo altrettanto bene con lei e possiamo assicurarle che le saremo accanto in ogni iniziativa che possa coinvolgere la nostra associazione a beneficio della comunità. Benvenuto vescovo Caiazzo, lei è già uno di noi".