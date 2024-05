Betobahia porta il Brasile sulla spiaggia di Cesenatico

Il cantante Betobahia, all’anagrafe Alberto Pazzaglia, ha dedicato un brano alla città di Cesenatico. L’autore di "Ciapa la galeina" si è inventato un mix di ritmi dance in versione house music e ha deciso di accendere l’estate con un nuovo tormentone. Il brano si intitola "Cesenatico Dance" e il suo video, girato ovviamente a Cesenatico, ha subito invaso il mondo dei social. È lo stesso autore a raccontarci questa sua nuova produzione: "Io sono originario di San Mauro Mare, ma Cesenatico è una località a cui sono molto affezionato, perché mia madre Agostina Bianchi classe 1936, è nata e cresciuta assieme a dieci fratelli nella frazione di Sala. È un amore che ho voluto mettere in musica, scrivendo una canzone che unisce e vuole essere un omaggio ad un popolo che ha saputo, negli anni, costruire qualcosa di grande. A Cesenatico c’è una meravigliosa industria della vacanza che ha saputo mantenere intatti negli anni i valori più genuini del paese". Betobahia, per gli amici Beto, è anche un noto bagnino di salvataggio, così nel video della sua nuova canzone ha scelto piazza Costa all’ombra del grattacielo, che è il simbolo della riviera romagnola. Ad accompagnarlo c’è un gruppo di ballerine brasiliane che, con i loro costumi, regalano alla canzone un tocco di esotica seduzione, da sempre il "marchio di fabbrica" di Beto bahia. Per ascoltare https://www.youtube.com/watch?v=WzhCPFLE6Nc