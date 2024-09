Bici e monopattini elettrici a Cesena, dal 6 settembre si noleggiano in città

Cesena, 5 settembre 2024 – Due corse gratuite da dieci minuti l’una a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi col noleggio di uno dei cento monopattini elettrici o delle 50 e-bike che da domani sbarcheranno nel centro storico di Cesena. L’amministrazione comunale prova a rendere accattivante la mobilità sostenibile rivolgendosi alla platea di tutti gli abitanti della città, proponendo la possibilità di testare a costo zero il noleggio di mezzi non inquinanti e in grado di garantire spostamenti veloci senza temere traffico o parcheggi.

In vista della Settimana Europea della Mobilità in programma dal 16 al 21 settembre Cesena si prepara ad accogliere la nuova flotta di mezzi elettrici a noleggio griffati RideMovi, azienda selezionata da Palazzo Albornoz nell’ambito del bando pubblico promosso a novembre 2023. "L’avvio di questo nuovo servizio – commenta l’assessore alla Mobilità e al Trasporto pubblico Christian Castorri – darà modo ai cittadini di decidere quale mezzo utilizzare nel pieno rispetto delle proprie esigenze e dei propri tempi. Nel corso di questi anni abbiamo dotato il territorio di servizi e infrastrutture pensati per facilitare il più possibile gli spostamenti: è il caso dell’ampliamento della rete ciclabile e dell’attivazione del servizio di trasporto a chiamata BusSì".

Le prime e-bike e i monopattini elettrici arriveranno in città domani e saranno collocati in una serie di aree stabilite: biblioteca Malatestiana, Barriera-corso Sozzi, piazzale Aldo Moro e stazione ferroviaria, campus universitario, cimitero urbano, Ippodromo, ospedale Bufalini e centro commerciale Montefiore. Per utilizzare i mezzi serve scaricare sul proprio smartphone l’app RideMovi e associare una carta di credito. In occasione dei primi due noleggi, cliccando sulla voce codice promozione e digitando Ebike24 o Escooter24 (quest’ultimo per i monopattini) gli utenti potranno usufruire di altrettante corse gratuite da 10 minuti ciascuna. Terminati i 10 minuti, scatterà la tariffa standard. Il prezzo fissato è di 0,25 euro al minuto con un euro di sblocco a inizio corsa. Sono però disponibili anche ‘pacchetti di minuti scontati’ che possono essere acquistati direttamente nell’app per poi essere utilizzati in tutte le città in cui è presente il servizio RideMovi. L’area operativa è evidenziata nella mappa nell’app. È possibile l’utilizzo anche al di fuori, ma il parcheggio deve poi avvenire all’interno. Per ulteriori informazioni: ridemovi.com.