Biglietti d’amore in vetrina: "Faccio esprimere le persone"

A Cesenatico ha riscosso un grande successo l’idea di una nota commerciante, che ha pensato di coinvolgere gli innamorati. Lei si chiama Alessandra Toni e gestisce il negozio Ottica Vision in viale Carducci, al piano terra del Grand Hotel Cesenatico. Siamo sul lungomare, in piano centro, dove nei giorni scorsi è stata notata la nascita di un autentico "muro" formato da centinaia di bigliettini e post it. "La mia idea – dice Alessandra – è nata dal fatto che amo il mio lavoro e desidero entrare in empatia con i miei clienti e i futuri clienti, quindi ho pensato a qualcosa che potesse dare modo alle persone di esprimersi e di andare oltre al solo rapporto tra venditore e cliente, che è alla base comunque del nostro lavoro. Ho ideato diverse vetrine con temi differenti, dove domando cose diverse, come un pezzo della propria canzone preferita, il nome del proprio amore estivo, il nome di chi si sente la mancanza e di chi si vorrebbe avere vicino, ma anche cosa ci si aspetta da questo 2024. Mi piace dare modo alle persone di poter lasciare sulla vetrina del mio negozio il loro pensiero, a volte firmandosi e in altre circostanze in totale anonimato". Le dediche alle innamorate ed agli innamorati sono i messaggi più frequenti: "Trovo bellissime le dediche d’amore, espresse molto spesso con pensieri profondi, ma ve ne sono anche di più leggeri. Sono veramente felice di aver fatto questa scelta, che ogni tanto intendo riproporre, visto il successo che ha avuto, e chissà, magari un giorno pubblicarne una raccolta".

g.m.