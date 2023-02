Biliardino, ’I Gladiatori di Cesare’ primi in serie C

Stanno disputando un campionato ad alto livello i componenti della squadra di biliardino ’Gladiatori di Cesare’ del circolo Auser Giulio Cesare. Nel 2019 si erano aggiudicati i playout del campionato Uisp Cesena, mantenendo così la serie C. Poi l’arrivo della pandemia, la sospensione nel 2020 dei campionati senza averli conclusi e l’impossibilità di allenarsi. Nel 2022 si sono classificati al 5° posto e quest’anno alla fine del girone di andata sono primi in serie C nel girone 1. La squadra è composta dal presidente : Maurizio Abbondanza, Antonio Tamborrino, Marco Tosi, Marco Zanotti, Ivan Zanuccoli, Massimiliano Torri, Walter Berlati, Fabio Trianti. Coach è Roberto Ravaioli. Al circolo il presidente Terzo Tosi ha riservato una stanza ai soci appassionati di biliardino che possono allenarsi tutte le sere.

Dice il presidente Abbondanza: "Quella del biliardino è una passione che per noi è nata 30 anni fa, ma che ha origini antiche e che non abbiamo mai abbandonato. Mentre una volta c’erano i tornei dei bar che in inverno mettevano in palio maiali, tacchini e oche, adesso ci sono i campionati di A alla B fino alla C dove giochiamo noi, con tanto di Federazione, tesserati e regole. Nella nostra zona ci sono campionati nazionali che già si sono disputati più volte fra Villamarina e Valverde".

Ermanno Pasolini