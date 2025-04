Blitz in cantina Chiuso il bazar della droga

Un trentenne cesenate è stato arrestato in quanto trovato in possesso di 13 chili di marijuana, oltre a sacchetti di cocaina, hashish, bilancini di precisione, sei coltelli e soldi. La complessa operazione è stata portata a termine, nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte dei militari della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena al comando del maggiore Arcangelo Di Nicola. E’ stato proprio durante i quotidiani servizi di controllo che le Fiamme Gialle hanno tratto in arresto un trentenne cesenate trovato in possesso di un rilevante quantitativo di droga.

Il blitz è scattato l’altra sera, quando i militari del gruppo di Cesena hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, che fra l’altro è una persona già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti nell’ambito dello spaccio, detenzione e uso di droga, tanto da spingerli a perquisirne la casa. Il 30enne in un primo momento aveva dato l’impressione di voler collaborare consegnando volontariamente quattro involucri di cellophane contenenti marijuana. Poi però, incalzato dalle domande dei militari, ha iniziato a manifestare segnali di nervosismo e irrequietezza, fornendo loro risposte ambigue e contraddittorie che hanno indotto i militari ad estendere i controlli anche nel locale seminterrato adibito a cantina.

Qui la sorpresa. Una cantina trasformata in un vero e proprio bazar della droga. Abilmente occultata e già confezionata in diversi sacchetti di plastica sottovuoto, i finanzieri hanno rinvenuto ben 13 chili di marijuana, oltre ad alcune altre dosi di cocaina e di hashish, un bilancino di precisione, sei coltelli di varie dimensioni e 650 euro in contanti. Per l’uomo sono subito scattati gli arresti domiciliari, la cui misura cautelare è stata convalidata dal Gip del Tribunale di Forlì al termine dell’udienza di venerdì.

L’operazione di servizio rientra nella più ampia campagna di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena per contrastare i fenomeni d’illegalità economico finanziaria e garantire, in concorso con le altre forze di polizia, sicurezza ai cittadini. Ha detto il maggiore Arcangelo Di Nicola: "L’attività verte tuttora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata".

Ermanno Pasolini