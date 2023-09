Bollino Rosa, la validità passa da nove a dodici mesi

Il Bollino Rosa continua a garantire la sosta gratuita alle donne in gravidanza o neomamme e la Giunta comunale di Cesenatico ne ha approvato l’estensione di validità da 9 a 12 mesi. Il raggio d’azione è esteso, visto che è possibile usufruire del bollino nei comuni dell’Unione Rubicone e Mare, a Cesena e nella Valle del Savio.

A Cesenatico il servizio è attivo da settembre 2018 ed in cinque anni è stato richiesto da 407 donne in stato di gravidanza; al momento sono 60 quelle che potranno usufruire di questa estensione e che in queste settimane verranno contattate.

Il Bollino Rosa è un tagliando che serve per parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento e, dove vige la sosta a disco orario, senza limiti di tempo. Viene rilasciato dal Comune di residenza e al momento della richiesta, presso gli uffici comunali, vanno presentati un documento di identità, il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, oppure la registrazione della nascita del figlio. A Cesenatico la richiesta deve essere fatta all’Urp in via Moretti.

Il sindaco Matteo Gozzoli e il vicesindaco Lorena Fantozzi (insieme nella foto) commentano così l’iniziativa: "Siamo molto felici di essere messi a conoscenza del fatto che le future mamme della nostra comunità apprezzino questa agevolazione in cui crediamo fortemente e che portiamo avanti dal 2018. Come Amministrazione comunale abbiamo a cuore le necessità e i bisogni delle famiglie che, in questo caso specifico, hanno esigenze di mobilità sicuramente particolari. L’estensione da nove a dodici mesi darà un aiuto maggiore alle mamme, per un servizio garantito su quindici comuni".

Giacomo Mascellani