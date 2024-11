Borsa di studio Ugolini. La ricerca continua a Baku

Inizierà nei prossimi giorni all’università statale di Baku, in Azerbaigian, la sperimentazione sull’uomo di una molecola antitumorale sviluppata in collaborazione tra l’Irst di Meldola e l’Università di Ferrara. Si tratta della molecola FP4D, dove FP indica la Fondazione Elisabetta Pocaterra e D rappresenta Denis Ugolini, politico repubblicano e imprenditore cesenate scomparso a 62 anni il 19 novembre 2016. Il numero 4, infine, è dato dal fatto che la molecola ha quattro bracci con i quali si lega alle cellule tumorali di pancreas, fegato, mammella e polmone. La convenzione con l’università di Baku contribuirà a un’accelerazione della prima fase sperimentale.

Denis Ugolini, malato di tumore ai polmoni, fondò insieme ad alcuni amici l’Associazione Salute e Libertà che da sette anni collabora all’attività di ricerca del professor Giovanni Paganelli, oncologo e ricercatore con esperienze internazionali.

La notizia è stata data dallo stesso professor Paganelli e dalla ricercatrice dell’Irst Marcella Tazzari nella serata di raccolta fondi organizzata dall’Associazione Salute e Libertà al ristorante Terre Alte in occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa di Denis Ugolini. All’evento, condotto da Fabiola Casadei, ha contribuito con i suoi vini l’azienda agricola Podere Palazzo; vi hanno partecipato una settantina di persone e sono stati raccolti circa cinquemila euro che contribuiranno a finanziare una borsa di studio per la prima fase della sperimentazione sull’uomo della molecola EP4D che ha già dato risultati incoraggianti sugli animali.

Il sostegno a questa ricerca è iniziato tre anni fa con un torneo di maraffone al Castello di Sorrivoli. Nei sette anni di attività, l’associazione ha finanziato borse di studio e ricerche per un totale di oltre 51.000 euro.

"Anche un euro in più – ha affermato Alberto Maria Ugolini, figlio di Denis e presidente di ‘Salute e Libertà’ – è utile per aiutare questa ricerca spontanea-accademica e non industriale, il cui successo dipende anche da queste iniziative benefiche".

Paolo Morelli