Borse di studio e pergamena per gli studenti del ’Marconi’

Terza ‘Giornata dello studente’ di Sarsina per celebrare l’impegno e il merito. L’iniziativa, promossa dall’associazione imprenditori Valle del Savio e sostenuta dalla Camera di Commercio, ha visto premiati numerosi ragazzi dell’Itts Marconi con una borsa di studio di 500 euro e una pergamena, riconoscendo il loro impegno nello studio con una media superiore all’8.

Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Camera di Commercio, Carlo Battistini, che ha espresso soddisfazione per il sostegno a un’iniziativa che celebra il merito, cercando di stimolare i giovani a essere intraprendenti e appassionati degli studi. "È per noi una grande soddisfazione partecipare a un momento che celebra il merito e il sacrificio, cercando di stimolare i giovani a essere intraprendenti e appassionati al proprio territorio".

Anche Giorgio Cangini, presidente dell’associazione imprenditori, ha sottolineato l’importanza di riconoscere e premiare i risultati ottenuti, sperando che possano essere d’esempio per gli altri studenti. "Questo è un momento molto importante in cui celebriamo il merito e premiamo i ragazzi con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio".

Alla cerimonia erano presenti anche il preside dell’istituto Marco Ruscelli, insieme al corpo docente, nonché il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, e l’assessore Elsa Cangini, che hanno evidenziato l’importanza di mettere gli studenti al centro della comunità e di festeggiare i loro successi.

Gli studenti premiati sono stati: Riccardo Bucci, 4A (8,36) Alessandro Faggi, 4A (8,18) Mattias Gabrielli, 4A (8) Valerio Giannessi, 3A (8,27) Mattia Giovannetti, 4A (8,09) Eva Locatelli, 1A (8,14) Alberto Mazzoli, 2A (9,15) Matteo Narducci, 4A (8,27) Francesco Nucci, 1A (8) Mattia Pieraccini, 1A (9) Edoardo Platoc, 4A (8) Mattia Mirco Rossi, 1A (8,07) Davide Ruscelli, 4A (8,09) Giacomo Testi, 3A. (8) Duccio Vicchi, 1A (8,07).