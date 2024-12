Calcio a 5 A2 Elite

Dieci punti nelle ultime cinque partite, prestazioni di carattere e qualità, la recente netta vittoria (4-1) contro l’ambiziosa Altamarca Treviso. La consapevolezza d’essere sulla strada giusta in casa Futsal Cesena c’è tutta ed è giusto così. Dodici punti in graduatoria, cinque lunghezze sulla zona retrocessione diretta, tre sui playout, posizione che al momento vede appaiate il Modena e il Leonardo Cagliari.

E proprio in Sardegna, oggi, alle 16, è impegnata la formazione di Roberto Osimani che da diverse gare sta dimostrando d’essere sul pezzo, ha trovato una propria identità e una striscia di risultati preziosa. Uno scontro importantissimo quello odierno: vincerlo significherebbe fare un passo gigante verso la salvezza, obiettivo stagionale, pareggiarlo rappresenterebbe un risultato di rilievo e manterrebbe a debita distanza (tre lunghezze) una diretta concorrente, perdere vanificherebbe in buona parte il recupero avvenuto nelle ultime giornate, i sardi infatti raggiungerebbero i bianconeri a dodici punti.

In Sardegna sarà ancora assente l’infortunato argentino Fernandez che dovrebbe però essere disponibile dopo la sosta e per il mese di gennaio, tornerà invece un elemento significativo come Pritoni che era squalificato nel recente match vinto in casa prima di Natale contro Treviso.

La società sta lavorando intensamente sul mercato, entro un paio di settimane dovrebbe arrivare uno straniero importante, un laterale offensivo di qualità mentre si sta guardando anche in Italia per rafforzare anche numericamente un organico che non vuole lasciare nulla al caso in un girone B impegnativo come quello dell’attuale A2 Elite.